Geral do Povo se mantem em crescente na Rede TV e já Passa a Band em números

O programa de Geraldo Luís na RedeTV! continua crescendo a cada semana. Neste último domingo (10), o ‘Geral do Povo’ se superou mais uma vez e registrou a maior audiência desde a estreia, marcando 1,2 de média, 2,1% de share e 1,7 ponto de pico na Grande São Paulo, segundo os dados consolidados da Kantar Ibope.



Na ocasião, Geraldo Luís, verdadeiro contador de histórias e um dos maiores comunicadores do país, entrevistou ao vivo no palco o estilista Ronaldo Esper, que falou pela primeira vez e com exclusividade ao programa da RedeTV! os detalhes do assalto à sua residência em São Paulo e as agressões sofridas durante a invasão, que ocorreu na última sexta-feira (8).

O apresentador também recebeu nesta edição Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, que falou sobre a filha, justiça e as recentes atividades de Anna Jatobá, atualmente em liberdade condicional.

Vale destacar ainda que o ‘Geral do Povo’ obteve um crescimento de 130% em audiência desde a estreia, que ocorreu em 14 de janeiro deste ano.

Com direção-geral de Marlene Mattos, o ‘Geral do Povo’ é exibido todos os domingos, ao vivo, a partir das 17h30, na tela da RedeTV!.