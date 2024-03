Simaria se revolta e dá invertida nos fãs: "volto trabalhar quando eu quiser"

Simaria, ex-dupla de Simone Mendes, usou as redes sociais para dar uma resposta bem mal criada aos fãs. A cantora, que já pertenceu a uma das duplas sertanejas femininas que mais fizeram sucesso no Brasil, parece não estar satisfeita com a cobrança dos fãs que anseiam ao vê-la de volta aos palcos.

Desde que terminou a relação com a irmã e deixou e terminou a dupla Simone e Simaria, a irmã mais velha subiu pouquíssimas vezes aos palcos para uma apresentação, enquanto a irmã Simone tem emplacado sucessos que viraram verdadeiros hits.

Através de seu Instagram, Simaria revelou ao público que exerce, entre outras atividades, a função de verdadeira mãe e que, assim como a maioria das mães separadas, acorda cedo para colocar os filhos na escola antes de começar a trabalhar.

Simaria Mendes revelou também que não conta com apoio gigante de funcionários, assim como pensam e, para finalizar, ela deu uma invertida que pode ter deixado alguns fãs magoados com a estrela.

“Eu só vou voltar a trabalhar quando eu quiser, a vida é minha”, finalizou o vídeo.