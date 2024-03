TVGlobo valida liderança de Giovanna na prova do líder

Vitória de Giovanna na Prova do Líder é oficialmente validada pela equipe do BBB24. O assunto acabou sendo um dos mais comentados nas redes sociais nesta sexta-feira (15).



Internautas cogitaram possível infração, e pediram a TV Globo que revisassem a prova, marcando Boninho em diversas postagens. As imagens esclarecem o que de fato ocorreu.



A fake news surgiu quando Giovanna fez um simples movimento de virada de corpo, durante a prova. E, ao direcionar a visão para as camas, foi interpretado que a sister viu o card atrás do travesseiro. Mas conforme aparece na imagem abaixo, o card está escondido entre dois travesseiros, e não aparece no campo de visão de Giovanna.