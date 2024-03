Enrico, filho de Chitãozinho lança carreira na música sertaneja

Filho de Chitãozinho brilhou na noite de lançamento de sua carreira como cantor, o herdeiro recebeu os pais e diversos convidados em uma badalada casa de São Paulo.



Nasceu uma estrela no seguimento sertanejo. Enrico, o mercado fonográfico brasileiro ganhou de presente um grandioso artista. Sua voz única mega talentoso o Artista tem uma voz surpreendente e o domínio de palco é absurdo, sua performance é forte e marcante.

Enrico possui uma herança musical e uma cultura riquíssima, ele tem uma grandiosa referência, essa riqueza musical está no seu DNA e faz parte de sua identidade artística. Chitãozinho da dupla Ch&X é o Paizão e Enrico expressa na dupla Chitãozinho & Xororó sua inspiração como referencia musical em sua carreira.



Chitãozinho apoiou e acompanhou todo processo lado a lado do filho e, na estreia no palco, eram dois grandes artistas com uma belíssima apresentação emocionante; ver o encontro de duas gerações, Pai e Filho dividindo o palco. O evento aconteceu na badalada casa Villa Country em SP.



O Lançamento foi prestigiado por sua Mãe Marcia Alves que estava visivelmente radiante e feliz por ver o sonho do filho se realizar ali na figura de fã número (1), transmitindo o apoio, a força e confiança, sendo o porto seguro com o olhar em direção para o palco de uma mãe orgulhosa pela conquista de seu filho. Com familiares, amigos e fãs, diversas celebridades estavam presentes: (Mauri) da dupla Mauricio & Mauri, Gian da dupla Gian & Giovani, Bruninho & Davi e Alisson Lima, outro incrível artista talentosíssimo, filho de Chitão e irmão de “Enrico”. Estavam também presentes os empresários que fazem a gestão de carreira do artista e estão otimistas; para eles, “Enrico” já é uma grande revelação de 2024 no seguimento Sertanejo. O Empresário e Compositor Everton Matos e os sócios Ronaldo Thibes, Roberto Faustin, Neto e equipe Single One, o escritório do artista com sede instalada no celeiro da música sertaneja em Goiânia.

Os gestores estão todos muito honrados em serem colaboradores desta história musical e consideram o artista "Enrico" um grandioso case de sucesso.

"Desejamos uma vida artística de sucesso para nosso artista 'Enrico' que Deus o abençoe na sua trajetória na carreira musical. Confiamos no seu talento, carisma, empatia e admiramos muito a sua humildade."

"Seja bem-vindo aos palcos do Brasil para este mundão de Deus, onde o teu lindo dom de cantar vai te levar com sua Luz própria e seu talento para brilhar “Enrico” estamos com você", equipe Single One.