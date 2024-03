Pesando 47 kg, Maiara se pronuncia e afirma: "estou na minha melhor fase"

Maiara, uma das maiores cantoras sertanejas do país, recebeu uma enxurrada de comentários negativos nas redes sociais depois que resolver dividir sua rotina de treinamento para definição do corpo nas redes sociais.

A cantora contou que já chegou a pesar 85 quilos e passou por vários procedimentos ao longo de dois anos, inclusive uma cirurgia bariátrica, para atingir o objetivo que, segundo declarou, está muito feliz com os resultados.

“Estou em minha melhor fase! Estou pesando 47 kg, com 36 anos, e estou muito feliz para quem já chegou a pesar 85. Estou saudável, me cuidando, com os exames e minhas taxas todas em dia”, declarou a cantora em suas redes sociais.

Maiara (foto: Foto reprodução Instagram)