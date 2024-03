Record nega contratação e interesse em Márcia Fu

Por enquanto, Lucas Selfie continuará reinando nos programas digitais pós Realitys da Record. O apresentador continua sendo o único contratado da emissora paulistana para sabatinar os eliminados dos realitys shows da casa.

Em conversa com a equipe de comunicação da emissora de Bispo Macedo, a 'Coluna do Sodré' descobriu com exclusividade que a ex-participante de 'A Fazenda 15' nunca foi convidada ou pensada para comandar nenhuma atração dentro do setor digital da Barra Funda.

Recentemente, a ex-jogadora de vôlei foi contratada pelo SBT para integrar a equipe de reportagem do programa Tá na Hora, apresentado por Cristina Rocha e Marcão do Povo na emissora de Silvio Santos.

Ainda segundo informações que circularam na imprensa, a ex-fazenda teria assinado contrato com a emissora no último dia 11/03 para atuar ao lado de Selfie, durante a temporada de A Grande Conquista.