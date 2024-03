'Geral do Povo' vence o 'Perrengue' na Band e encosta em Rodrigo Faro, na Record

Neste último domingo (24), o ‘Geral do Povo’ se superou mais uma vez e registrou a maior audiência do ano, marcando 1,7 de média, 2,8% de share e 3,5 pontos de pico na Grande São Paulo, segundo os dados consolidados da Kantar Ibope.



Em uma investigação jornalística, Geraldo Luís levou ao público neste dominical uma reportagem exclusiva sobre Andreas von Richthofen. Na ocasião, o apresentador contou a intrigante história por trás da atual vida do irmão de Suzane, o único herdeiro de Manfred e Marísia, assassinados a mando da própria filha em 2002.

Vale destacar ainda que esta edição do ‘Geral do Povo’ ficou 22 minutos não consecutivos em 4º lugar na média, à frente do ‘Perrengue na Band’.

Com direção-geral de Marlene Mattos, o ‘Geral do Povo’ é exibido aos domingos, ao vivo, a partir das 17h30, na RedeTV!.