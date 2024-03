Record realiza primeira live sobre a nova temporada de 'A Grande Conquista', nesta terça-feira, 26

Está chegando a hora da estreia da segunda edição de A Grande Conquista, reality da RECORD que, este ano, será apresentado por Rachel Sheherazade.





Enquanto isso não acontece, hoje (26/03), ao vivo, a partir das 20h, vai ao ar a primeira edição da live A Grande Conquista, comandada por Lucas Selfie e com a presença de Sheherazade. A atração será exibida no R7.com, PlayPlus, e redes sociais da RECORD, no modelo de O Grande React, como todos os produtos do programa.



Além de Rachel, os ex-confinados do reality, Bruno Tálamo e Erick Rickarte, também estarão presentes e vão reagir aos seus momentos em A Grande Conquista de 2023, além de comentarem sobre o jogo e as novidades que vem por aí na nova temporada.



A live A Grande Conquista acontecerá semanalmente, todas às terças-feiras, sempre a partir das 20h, até a estreia do programa, no mês que vem. A atração pode ser acessada no R7.com, PlayPlus e demais plataformas digitais da RECORD.