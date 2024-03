Anderson Leonardo recebe tratamento à base de morfina para amenizar dores

Na noite do último domingo (24), o cantor Anderson Leonardo voltou a ser internado após o quadro do câncer se agravar.

Durante a tarde da última Segunda-Feira (25), uma fake news relatrando que o artista havia morrido, começou a circular em redes sociais e grupos de mensagens. A equipe do cantor publicou uma nota de repúdio às notícias falsas que vem sendo difundidas.



"A assessoria do Grupo Molejo repudia as falsas notícias sobre o quadro divulgado sobre o quadro do nosso cantor Anderson Leonardo. Ele está internado, o quadro dele é grave, mas está vivo e continua sob cuidados e acompanhamento médico. Pedimos a todos que continuem em orações", diz o comunicado.

A Coluna do Sodré, conversou com pessoas que acompanham de perto o tratamento de Anderson Leonardo e descobriu que devido as fortes dores, um tratamento com medicamentos à base de morfina, começou a ser administrado para diminuir o sofrimento do artista.