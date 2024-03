"Nem pensamos na possibilidade de expulsar", diz Boninho sobre Davi e Mc Bin Laden

A última terça-feira (26), foi um dia marcado pela ansiedade na vida dos internautas que são fãs do reality mais vigiado do país. Tudo isso porque Davi e MC Bin Laden tiveram uma briga feia depois do último sincerão que ocorreu na última segunda, 25.

Na mídia e na internet em geral, a expectativa do público era pela hora da exibição ao vivo do programa, onde aconteceria o paredão envolvendo Davi, Leidy Elin, Matheus e MC Bin Laden. Devido aos acontecimentos do dia anterior e à pressão que se formou pela eliminação dos dois participantes nas redes sociais.

Com a expectativa se poderia haver ou não a eliminação, o BBB acabou registrando um dos seus maiores índices de audiência do programa nos últimos tempos, chegando a marcar 32 pontos segundo o Kantar Ibope, todos na expectativa do pronunciamento de Tadeu Schimidt.

Já segundo o diretor da atração, Boninho contou em entrevista para o portal Metrópoles, que a possibilidade de eliminação nem chegou a ser cogitada pelos corredores da emissora, como vinha sendo amplamente divulgado pela imprensa.