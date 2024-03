'A Grande Conquista' estreia na Record e já tem participantes definidos; saiba quem

A Record trabalha a todo vapor para a estreia de sua segunda temporada de A Grande Conquista, um reality com formato original pensado pela emissora, que apresentará algumas mudanças se comparado à primeira temporada do programa.

Com estreia prevista para o dia 22 de abril, a grande conquista chega à TV aberta logo após a bem sucedida 24 temporada do BBB.

Com isso, a emissora já definiu os 112 escolhidos, dos quais 100 serão aproveitados na primeira fase do programa, 12 ficarão de reservas e, depois disso, 22 participantes integrarão o elenco principal do reality, na fase da mansão, onde disputarão o prêmio de 1 milhão de reais.

Com toda essa expectativa, a' Coluna do Sodré', que já descobriu os nomes de alguns participantes famosos, vai contando aos pouquinhos aqui, quem foram os sortudos que terão a chance de arrematar esse prêmio.

Entre os nomes que já estão confirmados para a edição, o primeiro que vamos contar para vocês já deixa claro que teremos um reality bastante polêmico. Rogério, pai de MC Gui, está mais que confirmado no elenco.

A Grande Conquista 2 (foto: Foto reprodução internet)