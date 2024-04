Maiara faz declaração de amor misteriosa e público reage

Em um show na cidade Guaxupé, Minas Gerais, no último sábado, Maiara que faz dupla com a irmã gêmea Maraisa, fez uma declaração de amor para lá de inusitada, já que a cantora se diz solteira, desde que terminou a relação relâmpago após a volta com Matheus Gabriel às vésperas de encarnar no Cruzeiro, Maiara e a Maraisa em Alto Mar.

Desde então, Maiara tem focado em cuidar cada vez mais da aparência e chega a pesar 47 quilos, se dizendo muito satisfeita com o corpo.

Mas um detalhe chamou a atenção do público nos shows da cantora no último fim de semana. Em cima do palco, além de cantar duas canções românticas, uma onde a canção deixa claro que é um pedido de namoro, e outra do cantor Daniel, que faz referência a um amor do passado.

A artista ainda completou dizendo o que queria que tal pessoa ligasse para ela, nem que fosse só para ver o seu sorriso através do FaceTime.

Outro ponto que colocou uma tremenda interrogação na cabeça dos fãs da artista, foi o fato da irmã Maraisa, ter demonstrado que não tinha ficado satisfeita com a declaração da primeira versão z da dupla, já que sabemos muito bem, que Maraisa é totalmente contra o antigo ou até mesmo uma suposta volta da irmã com o ex-namorado.

A internet e os fãs que ainda torcem por uma volta entre Maiara e Fernando ficaram em polvorosa com a suposta declaração de amor da Ídola para o parceiro de Sorocaba.