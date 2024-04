Climão entre Fábio Porchat e ex-mulher em estreia ao lado de Sandy

Evidências do Amor, estrelado por Fábio Porchat e Sandy, com estreia prevista para 11 de abril.

Sandy e Fábio Porchat marcaram presença na pré-estreia do filme no Rio de Janeiro. Na trama, o humorista dá vida a Marcos e a cantora vive Laura. Os dois personagens se apaixonam por acaso quando, por ironia do destino, decidem cantar Evidências em uma festa. Acontece que, tempos depois, eles se separam e Marcos é atormentado pela canção. Sempre que escuta, é levado ao passado e revive algum momento ruim do relacionamento. Quem nunca, não é mesmo?

Mas o verdadeiro elenco ficou entre o ex-casal Fábio Porchat e Nataly Mega, que também participa do filme.

Ao contrário de Sandy e Lucas Lima, que fazem questão de demonstrar que, mesmo separados, continuam mais juntos que nunca, Fábio e Nataly demonstraram o abismo que separa os dois após o fim do casamento. Os dois nem se cumprimentaram ao se encontrarem na pré-estreia do filme. O momento chamou a atenção de quem estava ligadinho na situação e percebeu quando Fábio virou de costas enquanto a ex fez questão de passar batida sem cumprimentá-lo e parar somente mais adiante.