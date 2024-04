Matheus Mazzafera passará por mudança de gênero,.

Segundo a previsão do sacerdote, o apresentador passaria por uma grande mudança em sua vida pessoal, até o momento a equipe do YouTuber não se pronunciou sobre o assunto, que já é especulado nas redes sociais.



Matheus Mazzafera daria inicio a nova fase de sua vida com uma cirurgia de redesignação sexual, assim assumindo-se uma pessoa trans. O Apresentador se pronunciou sobre boatos de que teria viajado para a Tailândia para fazer a tal cirurgia, no entanto não tocou no assunto da transição, apenas desmentiu sobre a viagem.

Pai Wesley



O mesmo segue com as redes sociais desativadas desde o ano passado, aumentando ainda mais a curiosidade de quem o acompanha.



Pai Wesley teria destacado também sobre um novo vírus, que possivelmente causaria uma nova pandemia mundial, assunto que foi bastante comentado nos últimos dias na internet, confirmando mais uma vez a veracidade de suas previsões.