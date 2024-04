Advogado do ex-marido de Ana Hickmann abandona o caso

Uma notícia de última hora pegou todo mundo de surpresa e pode movimentar ainda mais o já badalado midiaticamente caso de Alexandre Corrêa e Ana Hickmann.

O advogado Enio Martins Murada abriu mão da defesa do empresário durante o processo de separação e reivindicação de direitos depois das denúncias e de ameaças e também logo após o empresário ter confessado o vício em cocaína.

“Quero buscar a investigação de quem são os grupos cibernéticos e pessoas físicas que estão preocupadas em desonrar minha imagem, intimidar meu comportamento”, afirmou Murad, sugerindo a possível implicação de Ana Hickmann e seu namorado, Edu Guedes, nos ataques. Ele destacou que se afasta do caso para garantir isenção durante a investigação dos autores das ameaças.

O advogado também enfatizou que Alexandre Correa não arcará com custos legais adicionais e que não terá outro porta-voz. “Deixo claro ao público que Alexandre Correa nunca pagou meus honorários, mas acredito que ele vai se reerguer e cumprir com as obrigações comigo, como sempre cumpriu, porque, afinal, o conheço há mais de uma década”, concluiu Murad.