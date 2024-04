Virginia Fonseca agrada e faz SBT crescer em audiência aos sábados

No final de semana a estreia do ‘Sabadou com Virgínia’ foi ao ar das 22h26 à 00h10 e registrou excelente audiência. O feito garantiu a satisfação da presidência do canal e deixou Daniela Beyruti animada com a estreia.



Dani Beyruti, apostou na inovação ao trazer figuras de sucesso da internet para a televisão, e com isso também cresce a expectativa para a estreia de 'Eita Lucas', programa apresentado por Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia que já está em fase de produção com direção de Gustavo Vaccari.

A atração impactou 4 milhões de pessoas no estado de São Paulo e ficou na segunda colocação com 4 pontos de média, 8% de share e 5 pontos de pico.

Índice 25% superior ao registrado pela emissora terceira colocada que, na mesma faixa horária, ficou com 3,2 pontos de média.

Em comparação com os sábados do mês de março, quando marcou 2,7 de média na mesma faixa de exibição, o SBT acumulou 52% mais audiência com a estreia do “Sabadou”.