Ex-BBB 24 sofre grave acidente e escapa por milagre

O atleta paralímpico Vinicius Rodrigues sofreu um acidente grave no início dessa segunda-feira (08). Ainda durante a madrugada, o corredor deu detalhes do acidente nas redes sociais e comemorou seu estado de saúde, classificando como livramento,



Segundo o depoimento publicado nos stories do Instagram, o atleta estava viajando de ônibus, partindo de Maringá, no Paraná rumo à Londrina. Ele enfatizou que após o acidente, o motorista acabou ficando preso nas ferragens. O atleta conta que não teve maiores ferimentos e ainda ajudou outros passageiros a saírem do veículo.



“Livramento. Acidente grave. Ônibus que eu estava capotou. Consegui abrir a emergência e tirar algumas pessoas. Estou bem, ferimentos leves da pancada. Mais um livramento. Deus sempre com meus anjos me guardando”, disse ele, lembrando do seu acidente anterior que ocasionou na amputação da perna.

Ainda nos stories, o atleta deu mais detalhes do acidente: “Estava voltando de Maringá, a caminho de Londrina. Uma caminhonete, acho, entrou na frente do ônibus. O ônibus tirou, acabou capotando e indo para o acostamento. Ficou tombado de lado”.

Vinicius Rodrigues relatou também como ajudou os outros passageiros a saírem do veículo: “Consegui achar minha prótese…Teve um pessoal que machucou forte, motorista do carro faleceu e o motorista do ônibus está preso nas ferragens”.

Eventualmente, Vinicius seguiu viagem após o acidente, rumo à Londrina e agradeceu por ter sobrevivido a outro acidente.