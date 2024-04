Ex-marido de Preta Gil surgiu abatido e pedindo desculpas nas redes sociais

O ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy, publicou um vídeo em suas redes sociais, no qual relata como têm sido sua vida desde o fim do relacionamento com a cantora e empresária. No post feito nessa segunda-feira (8), ele também faz um pedido de desculpas, mas não direciona o pedido de perdão a Preta Gil especificamente. Confira o relato na íntegra:



“Acabei de acordar. Estou respirando fundo para trazer literalmente do fundo esse momento que eu venho pensando há bom tempo para decidir se eu faria se eu não faria ou não faria. Fui atrás das minhas orientações para saber se deveria fazer, se não deveria fazer. E, caso eu fizesse, que eu conseguisse, né me expressar da melhor forma possível, expressar meus sentimentos, expressar meus angústias, meus desejos de falar de um assunto que eu confesso que eu nunca imaginei que eu viesse falar sobre isso publicamente, mas depois de tanto silêncio, coisa que eu joguei a melhor opção, a melhor decisão a ser tomada, ficar em silêncio… Não foi fácil tomar essa decisão, não está sendo fácil tomar essa decisão, gravar esse vídeo, mas depois de tanto trabalho mental, emocional e psicológico, eu tomei essa decisão. Iniciou

"Quero deixar muito claro aqui que esse vídeo é unicamente exclusivamente em busca de paz, eu não quero guerra com ninguém. Eu não quero brigar com ninguém. Não estou aqui para me justificar, estou aqui para reconhecer meus erros e de alguma forma pedir desculpa publicamente, coisa que eu já venho fazendo no meu particular ao longo desse um pouco mais de um ano. Meus meus trabalhos mentais, minha terapia, me ajudou muito a tomar essa decisão, inclusive tem me ajudado muito a manter a cabeça no lugar". Pontuou

"A internet não é um problema, o problema são seus juízes, os implacáveis juízes de plantão da internet, que estão ali do outro lado e não faz a ideia do quanto eles estão causando. É esse meu processo todo de que eu passei de autoconhecimento e reconhecimento, de ver tudo por cima, conseguir entender muitas coisas em relação as dores. Hoje eu consigo entender completamente as pessoas que passam por coisas pesadas e tentam contra a própria vida. É terrível. A internet tem um poder absurdo que as pessoas deveriam usar um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela, sim", disse Rodrigo.



Godoy ainda refletiu: "Infelizmente, o tempo não anda para trás para que eu consiga viver um momento já vivido e viver de uma forma diferente, de uma forma que eu acredito hoje como deveria ser, como deveria ter sido. Uma forma mais honesta, mais justa. Mas não adianta eu vir aqui gravar esse vídeo, pedir desculpa, pedir perdão, não me arrepender, não vai fazer voltar o tempo voltar e mudar o que eu vivi, mas eu estou aqui para tentar amenizar alguma coisa e dores causadas. A gente está nessa experiência de vida para buscar evolução.”

Relembre a história

Depois de oito anos juntos, Preta Gil e Rodrigo Godoy se separaram no decorrer do tratamento de um câncer da cantora. Segundo Preta, a ‘gota d’água’ para o fim do relacionamento foi o fato da descoberta de um caso extraconjugal do então marido com a sua stylist. Além disso, Preta relatou angústias sobre como o parceiro lhe abandonou durante um momento difícil de saúde. Enquanto estava na UTI, ela ficou aos cuidados de amigos e familiares. A artista descobriu a traição enquanto tratava um tumor maligno no intestino.