Camila, ex-mulher de Lucas Buda recua e se afasta das redes sociais

Após ter sido fortemente criticada ao surgir em um vídeo durante a participa do ex-BBB Lucas Buda no programa ‘Mais Você’ de Ana Maria Braga enquanto o ex-marido tomava o já tradicional café da manhã com a loira, Camila sentou o peso do julgamento dos internautas e resolveu se afastar das redes sociais.

A ex-professora e agora Influenciadora chegou a ganhar mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais e a faturar com publicidade após viralizar ao anunciar o fim do seu casamento com capoeirista enquanto ele estava confinado na casa mais vigiada do Brasil.

Dentro do BBB 24, Lucas Buda chegou a flertar com Pitel, mas não chegou às vias de fato com a assistente social. Mesmo assim, Camila Moura classificou os atos do ex-confinado como um ato de traição e pediu na justiça o divórcio litigioso.

Contudo, Camila virou febre nas redes sociais e, enquanto o ex-marido estava confiando, surfou na onda do BBB e aproveitou para engordar a conta bancária.