Festa de Lua de Felice, filha de Viih Tube e Eliezer, continua rendendo confusão

Viih Tube e Eliezer realizaram uma das maiores festas infantis da história do país, para comemorar o aniversário de um aninho da primeira filha do casal, Lua de Felice.

A festa orçada em mais de 10 milhões, realizada em resort no estado de São Paulo, e que teve três dias consecutivos de comemoração, tinha tudo para ser divulgada pela grandiosidade e o luxo do evento que era para ficar na história.

Porém, algo saiu do controle dos organizadores e a confusão com uma das cantoras que iria se apresentar na festa acabou ganhando todas as páginas de fofoca e agora, quando se fala na festa, é só sobre o barraco devido ao show que não aconteceu.

A treta toda começou quando Manu resolveu se manifestar e explicar por que não realizou o show, mesmo após chegar atrasada ao local. Manu se mostrou totalmente insatisfeita com o tratamento que teria recebido pela produção do evento e pelo descaso com que foi tratada por Viih Tube.

A influenciadora e ex-BBB até tentou minimizar a história para não apagar o brilho da festa, mas de nada adiantou. A treta continuou rendendo e até o jornalista Léo Dias foi envolvido na briga e massacrado pelo pai de Lua, que horas depois pediu desculpas e culpou Manu Bahtidão pela confusão com o jornalista.

Eliezer ficou possesso ao descobrir que Manu disse que seu filho não pode curtir a festa, pois não teria sido convidado, mesmo com a cantora tendo sido convidada a fazer o show sem receber cachê.