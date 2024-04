Vidente que previu a vitória de Davi, previu também o fim da relação com Mani Reggo

Mestre José, um dos maiores videntes do país, foi o primeiro sensitivo a cravar a vitória de Davi como campeão do BBB 24, indo contra as outras previsões de sensitivos famosos, como Carlinhos Vidente, que afirmava que o jogador não levaria o prêmio.

Mesmo já tendo previsto a vitória de Davi e até ter feito campanha para que o brother levasse o prêmio milionário, Mestre José já havia previsto e avisado em suas redes sociais que a relação de Davi com Mani Reggo não iria para frente.

Em entrevista para o programa Tarde Top de Nani Venâncio, na Rede Brasil, o tarólogo sacou suas poderosas cartas de tarô e cravou que o fim da relação era certo e já estaria próximo, acertando precisamente mais uma de suas previsões.