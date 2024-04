Paixão de Davi por Isabelle foi motivo de briga entre Mani e o campeão do BBB

A proximidade de Davi com Isabelle dentro do jogo parece que incomodou a então namorada do brother Mani Reggo. Segundo informação de fontes próximas à ex-namorada do campeão do BBB 24, a cozinheira não gostou de saber que Davi teria nutrido um sentimento por Isabelle durante toda a permanência no jogo.

A paixão platônica do brother por Cunhã, que acabou se envolvendo com Matheus Alegrete na reta final do confinamento, teria sido um dos motivos dos sentimentos entre Raquel e Mani, que teria jogado na cara da cunhada a paixão do irmão pela manauara.

No breve encontro entre Mani e Davi a influenciadora teria confrontado Davi sobre os sentimentos por Isabelle e afirmação de Raquel. Davi então resolveu botar um fim no relacionamento com Mani.