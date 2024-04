Davi perde quase 500 mil seguidores em poucas horas

Davi conheceu em poucos dias o cancelamento, logo após ter deixado o BBB aclamado como um ídolo.

O campeão do BBB 24 sentiu na pele a força do cancelamento ao ter o fim de seu relacionamento com Mani Reggo exposto.

Davi e Manu protagonizaram a audiência das redes sociais e continuaram garantindo o engajamento de contas do Instagram, logo após o brother deixar a casa mais vigiada do país.

Os dois foram alvo de desencontros durante a permanência dos dois no Rio de Janeiro, gerando burburinhos de críticas entre o casal.

Neste sábado, Mani Reggo passou a fazer postagens que davam a entender que a relação com o ex-motorista de aplicativo teria chegado ao fim e isso causou um enorme prejuízo nas redes sociais de Davi, que chegou a perder quase 500 mil seguidores em algumas horas.

Horas depois, Davi resolveu se pronunciar e, ao invés de assumir o término da relação, disse que os dois passam por uma crise, como em qualquer outro relacionamento.