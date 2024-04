Famosos se arrependem de ter declarado torcida a Davi

Davi foi o favorito durante um longo tempo para ganhar o jogo e sair milionário do reality global.

Com isso, Davi passou a ser engajamento garantido nas redes sociais e vários famosos como Deolane Bezerra, Jojo Todynho, Ivete Sangalo, Carolina Dieckmann e Nani Venâncio, entre outros, declaram torcida ao motorista de aplicativos que não só saiu milionário como aclamado do reality.

Com toda exposição do fim do relacionamento de Davi e com a internet achando uma baita sacanagem do vencedor colocar um fim na relação com Mani Reggo, alguns nomes como Deolane e Nani Venâncio já começaram a se arrepender e largar a mão de Davi.