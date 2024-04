Charles Daves, envolvido em polêmica com Carlinhos Maia e Carlos Alberto estreia em A Grande Conquista da Record

Ator e apresentador de TV, Charles Daves, um dos nomes confirmados na segunda edição do reality original da Record, A Grande Conquista, promete ser um dos nomes a entregar entretenimento de qualidade do ponto de vista daquilo que se espera em um participante de um reality da Record.

Charles Daves, que já fez papéis de destaque na televisão em novelas da Globo e também com a personagem Creidi, de A Praça é Nossa, chegou a fazer sucesso na Furacão 2000, ultimamente voltou à mídia por ter se envolvido em polêmicas com Carlinhos Maia e Carlos Alberto de Nóbrega.

Em entrevista, Daves chegou a citar que guarda uma mágoa do rei do Instagram, ao qual lhe ajudou no passado, quando ainda não era famoso e foi ignorado pelo influenciador quando então colunista pediu uma entrevista ao ex-amigo.

Já com Carlos Alberto, a mágoa se deu por conta de uma demissão não explicada quando fazia sucesso no banco da praça e também por uma suposta perseguição de Marcelo de Nóbrega, que teria pedido sua cabeça, quando integrava a escolinha do Ratinho no SBT.

O ator, que é um dos 100 violeiros que participarão da fase inicial do reality e lutará por uma vaga na mansão, tem muito a contar sobre os bastidores do mundo televisivo em que vive.