Pastor Galã, Leonardo Sale revela detalhes de sua vida no Saladacast

Leonardo Sale, considerado o pastor galã, e que virou fenômeno das redes sociais ao Faber revelações na internet durante a pandemia, contou detalhes de sua trajeto pessoal e religiosa durante entrevista ao Saladacast.

Leonardo Sale virou sinônimo de sucesso e onde põe a mão faz prosperar.

O pastor, casado com Cássia, também pastora da IPTM, já acumula de 17 templos sob sua batuta que expandiu seu ministro desde a pandemia.

Leonardo é também sucesso nas redes sociais, acumulando milhares de seguidores no TikTok, onde sempre viraliza com suas revelações que chocam a quem assiste, e também no Instagram, onde costuma realizar livre de oração, muitas das vezes ao lado da esposa durante a madrugada.

O pastor também garante a audiência por onde passa, e mesmo para os seus entrevistadores, costuma fazer fortes revelações, como nos programas de Patrícia Abravanel e Raul Gil no SBT.

Leonardo Sale, também fez fortes revelações a apresentadora Isabelle Benito, durante sua participação no Tá Benito podcast.

Muito bem-sucedido, o pastor revelou no Saladacast que a IPTM já possui filiais até em Orlando e Portugal, além de diversas unidades no RJ e no Rio Grande do Sul.

Ainda durante a entrevista, o pastor contou que sofre de preconceito ao ser julgado por sua aparência. Leonardo Sale é extremamente vaidoso e seu visual moderno acaba chocando algumas pessoas que julgam seu comportamento como arrogante, o que vai por terra quando passam a conviver mais de perto.

Outro ponto alto que marcou a entrevista do pastor, foi quando ele contou que já teve que vender sua própria casa para realizar a compra e obra de mais um templo, passando a viver de aluguel.

Leonardo Sale (foto: Foto reprpdução internet)