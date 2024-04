Grávida? Maraisa pode estar a espera do primeiro filho

Maraisa, da dupla Maiara e Maraisa, está dando o que falar nas redes sociais após compartilhar um registro fotográfico ao lado do noivo, Fernando Mocó. No registro fotográfico em questão, o público apontou uma suposta gravidez por parte da intérprete do hit “Esqueça-me Se For Capaz”, já que na legenda, a cantora escreveu: “Nosso amor crescendo”.



A dupla sertaneja Maria Cecília e Rodolfo chegou a questionar se um bebê está a caminho. “Tem neném aí? [emoji apaixonado]”, escreveu. A cantora e ex-BBB, Marvvila, questionou: “É isso mesmo?”. “Meu coração não vai aguentar se for vim um neném aí”, escreveu um dos fã clubes da cantora de 36 anos de idade.

Maiara, Maraisa e Fernando Mocó (foto: Foto reprodução internet)



Em outro comentário, uma internauta citou a bebedeira de Maraisa: “Eu vi essa mulher misturar todas opções de bebidas no palco há 15 dias atrás. Não é possível que tá grávida”. Em outro comentário, uma internauta deu a entender que Maraisa não conseguiria saber quem é o pai da criança. “Acho que nem ela sabe quem é o pai. Vive de porre!”, escreveu.

No entanto, essa não é a primeira pista que a sertaneja dá de que possa estar grávida. Em outro episódio, Maiara apareceu acariciando e beijando a barriga da irmã em público.

