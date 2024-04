Davi Britto surge ao lado de novinha e web reage: ‘encrenca’

Davi Britto surgiu ao lado de uma morena novinha na última segunda-feira e internautas logo apontaram que a fila poderia ter andado para o campeão do BBB 24.

Davi se tornou solteiro logo após ter deixado o confinamento milionário e acabou sendo envolvido em uma polêmica que ainda repercute nas redes ao ter colocado um fim em seu relacionamento com Mani Reggo, com quem afirmava estar casado, durante a estadia no programa.

Aqui do lado de fora, o baiano já foi apontado como um suposto affair de Alane e acusado de estar apaixonado por Isabelle, as duas participantes da casa mais vigiada do país.

Mas bastou o futuro médico aparecer ao lado da influenciadora recifense para a web logo apontar que a fila do rapaz poderá ter andado e aponta: “está se metendo em encrenca’".