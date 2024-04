Viviane Araújo traiu Belo com antigo romance

Radamés Venâncio surpreendeu a todos ao afirmar em entrevista para o site Metrópoles que foi o pivô da separação de Viviane Araújo e Belo.

Belo sempre afirmou ter traído a ex-mulher Viviane Araújo e assumiu a culpa pelo fim do casamento com a rainha de bateria do Salgueiro, mesmo tendo afirmado que Gracyanne não foi o pivô da separação na época, a musa fitness sempre carregou o peso de ter sido a talarica da relação entre Belo e Viviane

Agora, uma nova informação surge durante o processo de separação entre Belo e Gracyanne que traiu o cantor com o Personal trainer e embola mais ainda esse meio de campo.o jogador de futebol, Radamés, que foi casado com a atriz durante um longo período após a relação de Belo e Viviane chegar ao fim, afirmou ter sido o motivo do término entre os dois.

“ Eu resolvi falar agora porque antes eu não tinha voz e a Viviane sempre saiu como mocinha dessa história. Mas a história não é bem assim, quando começamos a nos relacionar, ela ainda era casada com o Belo”, contou o jogador.