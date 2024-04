Campeão do BBB 24, Davi será papai

Uma previsão para o ganhador do BBB 24 feita pelo vidente Mestre José está agitando as redes sociais.

O tarólogo abriu suas cartas e afirmou que o ganhador do BBB irá se envolver com uma mulher muito mais jovem que sua ex-namorada Mani Reggo que acabará engravidando do rapaz, trazendo assim o primeiro herdeiro do milionário ao mundo.

A previsão do sensitivo Mestre José, ganhou repercussão, porque além do visionário já ter acertado diversas previsões para famosos através das cartas nas redes sociais, Mestre José foi um dos primeiro a cravar a vitória avassaladora do baiano e também a prever ainda dentro do confinamento o término de Davi e Mani.

Mesmo Davi se dizendo apaixonado por Mani Reggo, durante sua permanência dentro do jogo, o espiritualista já afirmava que Davi se tornaria milionário e logo terminaria a relação.