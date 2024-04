Gabriel Cartolano se irrita e pressiona ex-amante de Gracyanne ao vivo

Gilson, o persona que se envolver em um romance com Gracyanne Barbosa e acabou sendo o pivô do término do casamento de dezesseis anos entre a musa fitness e Belo, participou de uma sabatina na última segunda-feira no Fofocalizando, do SBT e acabou irritando os apresentadores Gabriel Cartolano e Léo Dias com suas respostas escorregadias

O Personal trainer, que fugia das respostas a todo custo, acabou irritando o apresentador Gabriel Cartolano, que em certo momento disparou: “genérico”, iniciou.

“Estou achando suas respostas muito genéricas, acho que você está querendo fugir das perguntas e está me deixando confuso”.

Do outro lado, via link, Léo Dias concordou com o colega de palco e pareceu estar bastante irritado com a entrevista do pivô da separação de Belo e Gracyanne e pressionou um pouco mais o rapaz.

Por fim, o Jornalista ainda arrancou a confissão de que Gilson teria interesse em se tornar um participante de reality show.