A Grande Conquista: Vileiro mais votado nas enquetes é eliminado

Uma curiosidade tem rondado as eliminações de A Grande Conquista 2, na Record.

Na penúltima Eliminação, Kadu, assessor de imprensa de Deolane Bezerra, era um dos favoritos ao continuar no jogo, conforme apontavam as enquetes que norteiam o público antes da decisão final, que é decidida através de votos do R7, mas apesar disso, o rapaz acabou eliminado.

Dessa vez, a última eliminação, que ocorreu na noite desta última segunda-feira, além de definir os dois primeiros participantes que garantiram a vaga na segunda fase do jogo, indo direto para mansão, também eliminou mais 15 participantes da vila de Itapecerica da Serra.

Mas o curioso é que mais uma vez as enquetes se mostraram não confiáveis para os fãs dos vileiros e Leonardo Saavedra, participante da casa Laranja, que era um dos mais indicados para contínuas na disputa, acabou sendo eliminado.