Jogadora da Seleção Brasileira e ex-Corinthians anuncia tratamento contra o câncer

Luana Bertolucci, jogadora da seleção brasileira feminina de futebol, revelou nesta segunda-feira (29/4), que está com câncer no sistema linfático. Conhecido como Linfoma de Hodgkin, a doença ataca o sistema imunológico.

“Como atleta profissional já passei por muitos desafios dentro e fora de campo. Sempre enfrentei tudo com coragem e determinação e dessa vez não será diferente. Após realizar exames detalhados nas últimas semanas, fui diagnosticada com Linfoma de Hodgkin”, confessou a meio-campista que disputou a última Copa do Mundo

A atleta é Campeã Brasileira e campeã da Libertadores pelo Corinthians em 2023, mostrou que que tem fé e determinação para enfrentar a doença.

Luana afirmou que dará início ao tratamento da doença através de quimioterapia e imunoterapia mas que está preparada para passar por cima da adversidade.