Maiara tem recaída com antigo romance

Apesar da artista afirmar que esqueceu o ex-noivo de vez, e até ter feito a fila andar com o ex-namorado Matheus Gabriel, com quem namorou por quatro meses entre idas e vindas, Maiara não consegue esquecer a antiga paixão.

A famosa até que tenta se desvencilhar de vez do amor do passado e é frequentemente apontada como affair de alguém. Ultimamente, rumores apontavam um suposto affair entre a cantora Hugo, da dupla Hugo e Guilherme e também com o produtor Dudu Borges, o que, apesar de ter realmente parecido um flerte, não foi à frente.

Maiara e Fernando (foto: Foto reprodução internet)

Agora, a ‘Coluna do Sodré’ descobriu que mais uma vez a sertaneja caiu nos braços do verdadeiro amor e teve uma recaída ao procurar o ex para date.

Apesar de o encontro entre os dois ter sido quente, não podemos afirmar que os dois voltaram a ter uma relação amorosa compromissada. Ainda segundo as fontes desse colunista, o encontro foi só para matar a saudade e os dois não estão dispostos a viver um compromisso um com o outro novamente.