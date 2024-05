Cristina Rocha é demitida do SBT

Com mais de 40 anos de contrato com a emissora de Silvio Santos, Cristina Rocha foi desligada do quadro de funcionários após sumir misteriosamente do Tá Na Hora, programa que apresentava ao lado de Marcão do Povo no SBT.

Cristina Rocha e a emissora se manifestaram durante a tarde desta quinta-feira (02) e, conforme o comunicado da emissora, a decisão foi tomada de comum acordo.

Em tom de cordialidade, Cristina também comunicou a seus seguidores o fim do contrato e se despediu da emissora da Anhanguera.