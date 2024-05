Fãs detonam organização de show de Maiara e Maraisa em meio a tragédia no RS

Os fãs que comemoraram ingresso para assistirem ao show da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, em Porto Alegre, no RS, no feriado do dia do trabalhador, ficaram inconformados com a organização do evento que decidiu realizar a apresentação das famosas mesmo com todo o desastre natural que tem assolado o estado nos últimos dias

Nas redes sociais, pagantes começaram a questionar sobre a realização do show e a solicitar a GDO Produções que o show das artistas fosse adiado, mas afirmam que tiveram as solicitações ignoradas.

Ainda pelas redes sociais, o público que conseguiu se locomover e chegar ao ginásio onde aconteceu o evento apontou que sofreram riscos de vida ao ter que transitar pelo local alagado pelas águas das chuvas que assolam a cidade de Porto Alegre, que cobriam os fios elétricos espalhados pelo chão.

Pelos comentários postados em uma postagens do show nas redes, é possível perceber a revolta com a organização do evento, que são acusadas de não ter prestado nenhum tipo de apoio aos fãs, que alegram terem saído resfriados do local.

Ainda em comentários nas redes, os pagantes apontaram que pagaram alto valor pelo ingresso para assistirem ao show Maiara e Maraisa In Concert, e que a apresentação teve seu show encurtado pelas irmãs que perceberam o estado de calamidade do local.

No Instagram, da postagem do show, internautas criticam o fato de terem seus comentários apagados pela produtora responsável pela realização.