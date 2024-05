Matheus Mazzafera anuncia novo nome em redes sociais

Apesar de surgir nas redes sociais com uma postagem para lá de reveladora, Matheus Mazzafera continua deixando o povo curioso quanto a sua atual apararência.

Seu nome agora é Maya Mazzafera. A influencer – que antes se chamava Matheus Mazzafera – anunciou que mudou de gênero e de nome em sua conta no Instagram, nesta quinta (2).

Isso se dá após um tempo de afastamento de Maya das redes sociais. O seu canal no Youtube, até então, continua com o seu nome anterior.

O perfil da influencer no Instagram conta apenas com o post que exibe seu nome, "Maya". Todas as postagens anteriores foram apagadas.

O conteúdo apago das redes, faz parte da nova estratégia da influenciadora.