Galã da Globo é cobrado publicamente por garoto de programa após suposto calote

Jesuíta Barbosa, que ficou nacionalmente conhecido após interpretar o Jove, da novela Pantanal, acabou se envolvendo em uma encrenca que ganhou as redes sociais na noite desta quinta-feira.

Acontece que Matheus Viggo, conhecido por divulgar seus conteúdos adultos nas redes sociais, resolveu expor o ator que teria contratado seus serviços sexuais, mas foi embora sem pagar.

O barraco começou a rolar nos stories de Matheus, que supostamente respondia às perguntas de sua caixinha, quando resolveu expor toda a situação a público.

Jesuíta Barbosa (foto: Foto reprodução internet)

O intérprete do mocinho da novela Pantanal, teria combinado um encontro amoroso e combinado de pagar por uma hora, mas segundo o profissional Jesuíta gostou do que viu e pediu para estender o período passando a noite ao lado do garoto, que teria combinado o acréscimo de valores e topou passar a noite ao lado do ator.

A surpresa veio quando o influenciador acordou e o ator tinha ido embora no meio da noite sem pagar o valor de 1.200 reais pela calorosa noite.