Irmã de Davi lamenta falta de dinheiro após o irmão sair milionário do BBB 24

Mais uma polêmica envolve o mais novo milionário do pedaço.

Pelo que Raquel contou nas redes sociais, mesmo com o irmão tendo deixado a casa mais vigiada do país milionário, as coisas parecem não ter mudado tanto na vida da ex-adm do campeão.

Em conversa nas redes sociais, a irmã de Davi revelou que fica nervosa, quando não tem dinheiro. Ela disse ainda que não tinha nem dez reais na bolsa e por isso estava fazendo publis no Instagram para poder sair do sufoco.

A 'Coluna do Sodré' não pode deixar de perguntar: será que o mais novo milionário baiano, além de não ter tempo para encontrar a mulher com quem era casado na época em que deixou a casa, ainda não teve condições de dar aquela ajudinha no upgrade da família?