Madonna realiza passagem de som mascarada

Madonna que já está RJ e confinado dentro da suíte presidencial do hotel Copacabana Palace na Zona Sul da cidade, finalmente saiu do quarto, mas a popstar que anda mal-humorada e não chegou nem a dar um tchauzinho da janela do hotel para seus fãs, decepcionou aqueles que tiveram o privilégio de presenciar a passagem de som da artista.

Ao surgir no palco toda de preto e com uma máscara verde escondendo seu rosto, a popstar não chegou nem a cumprimentar os fãs que estavam na praia de Copacabana, durante os ensaios para o show do próximo sábado.

A artista, que já esteve outras vezes no Brasil, tem ficado irritada com o assédio exacerbado dos fãs que vieram do mundo inteiro para assistir à despedida da turnê The Celebration Tour.

Além do barulho e da histeria dos fãs na porta do hotel, Madonna tem também se incomodado com o calor fora de época, passando dos 30 graus que assola a cidade do Rio de Janeiro.