Fernando e Sorocaba cancelam show devido às chuvas no RS

A turnê Churrasco On fire, da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, que aconteceria em duas cidades do Rio Grande do Sul no próximo fim de semana, foi cancelada nesta quinta-feira (02).

Devido às fortes chuvas que assolam a região e já deixou milhares de desabrigados, além de quase 30 mortos, os cantores que já tinha a apresentação marcada com diversos ingressos vendidos, resolveram não realizar a apresentação em respeito ao estado que está em estado de calamidade pública, e também aos fãs que poderiam encarar as más condições climáticas para ficar perto dos seus ídolos.

Com isso, Sorocaba foi até as redes sociais e, usando a ferramenta stories do Instagram, comunicou que agendará uma nova apresentação para os locais atingidos.