Filho de Faustão, João Silva, atualiza estado de saúde do pai no dia de seu aniversário

João Guilherme Silva, filho de Faustão concedeu uma entrevista exclusiva e contou sobre o estado de saúde do pai, que aniversariou nesta quinta-feira (2). O rapaz, que tem seguido os passos do famoso como apresentador contou que a recuperação não está fácil.

Fausto Silva ficou internado por 53 dias após passar por uma cirurgia de transplante de Rim. O apresentador se submeteu a dois transplantes de órgãos em um período de seis meses.



O bate-papo ocorreu com a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias. Quando foi questionado sobre o estado de saúde do pai, João não hesitou em responder:



“Ele está nesse processo de recuperação. É duro, é difícil, mas o que vale é que uma pessoa muito resiliente”, iniciou.

Em seguida, o apresentador ainda fez questão de falar que Faustão está levando o momento com alegria, mesmo nas adversidades da recuperação desse segundo transplante: “Está com uma alegria pra levar as coisas. Então quem acompanha sabe o quanto ele é resiliente e é isso que vale nesse processo todo”.