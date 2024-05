Ivete Sangalo atende fãs usando roupão de banho em aeroporto

Usando apenas um roupão de banho, foi dessa forma que Ivete Sangalo desembarcou em um aeroporto do Rio de Janeiro e atendeu aos fãs no saguão do local.

A cantora, que estava acompanhada de seu filho Marcelo, chegou à cidade maravilhosa para cumprir seus compromissos profissionais junto à TV Globo e também já se prepara para curtir ao lado do primogênito o show de Madonna, que acontece este sábado, nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro.

A famosa, que estava totalmente despojada, não contava com a espera do grupo de fãs que o aguardavam no desembarque. Mesmo assim, ao lado do filho e aparentemente cansada, Veveta não deixou os fãs na mão.