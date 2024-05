‘Solteirão’, Davi Brito revela quantidade de cantadas que vem recebendo

O campeão do BBB 24 participou na noite desta sexta-feira do PodPah podcast e aparentemente mais tranquilo, em relação a outras entrevistas já publicadas com o baiano, desde que deixou o confinamento milionário. O famoso falou também um pouco sobre sua vida pessoal.

Após ser flagrado ao lado de duas jovens, com uma tomando um banho de piscina e com a outra em um jantar aparentemente romântico, o famoso da vez acabou falando sobre seu status de relacionamento.

Desde que saiu do BBB 24, Davi Brito acabou se envolvendo em polêmicas ao colocar um fim em seu relacionamento com Mani Reggo, com quem vivia um romance quando entrou no jogo.

Aos apresentadores, Davi assumiu novamente a condição de solteiro ao se declarar ‘solteirão’ e confessou que vem recebendo muitas propostas de mulheres através de suas redes sociais.

“Muita, muitas propostas, mas elas dizem que sou um Bebê quando digo que tenho só 21 anos, e aí eu chamo: ‘venha, venha ver o bebê, venha…”, contou o mais novo milionário e solteiro do pedaço.