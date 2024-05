Vídeo: Ivete Sangalo atualiza meme de Anitta atender fãs no Rio: ‘mercadinho’

Ivete e Anitta com fãs - (crédito: Foto reprodução instagram)

Anitta acabou viralizando nas redes sociais, quando pareceu estar sem vontade de atender a um grupo de fãs que o esperavam na saída de um show. Na porta de uma van, a funkeira passava as pessoas assim como se passasse as compras em uma esteira de supermercados, como foi apontado pela web.

Agora, Ivete Sangalo parece ter levado a patente ao atualizar o meme com sucesso.

Enquanto atendia aos fãs que o esperavam na saída de um aeroporto, usando apenas um roupão de banho, Ivete Sangalo acabou sendo comparada com funkeira pelo modo rápido e sem olhar no rosto do público, conforme se comportou ao fotografar para apenas um celular que atendia a todo o grupo.