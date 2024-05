Madonna fará show com playback no Rio

Madonna está pronta para realizar o último show de sua turnê, The Celebration Tour, que acontece hoje, sábado, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Conforme as informações e indignação do colunista Chico Barney, a popstar que realizará o evento orçado em 60 milhões de reais prepara um show à base de playback e com o apoio de um DJ.

Chico chegou a comentar também que até prefere que a apresentação da artista seja dessa forma, assim não corre o risco de ver a cantora desafinar ou os músicos da banda atravessarem um ao outro durante a apresentação.

Para o show que acontece durante a noite deste sábado, diretamente das areias da praia de Copacabana, com transmissão ao vivo em diversos canais do Grupo Globo, Madonna já realizou dois ensaios, na quinta e sexta-feira, que antecederam a apresentação.

Diferentemente de quinta, Madonna se deixou fotografar sem o uso da máscara verde limão que usou no primeiro dia de ensaio, e chegou a subir no palco com a mesma peça na sexta-feira.