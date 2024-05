Após polêmica com brasileiros, Madonna enaltece o Brasil em ensaio

Madonna com Bandeira do Brasil - (crédito: Foto reprodução internet)

O ensaio de sexta-feira de Madonna no palco que já está pronto para receber o último show da turnê The Celebration Tour, em Copacabana, serviu para redimir uma fala que deixou alguns fãs brasileiros da cantora decepcionados.

No mês de abril, Madonna acabou ganhando as páginas de fofoca e imprensa mundial, ao viralizar um vídeo onde a cantora pedia para um grupo de fãs parar de falar em português durante seu show nos EUA.

No mega palco montado para atender à estrutura do popstar, Madonna praticamente pediu desculpas aos brasileiros por sua fala equivocada e arrogante ao surgir enrolada na bandeira do Brasil e usando uma blusa verde-amarela que levou aos privilegiados que puderam assistir ao último ensaio ao delírio.

Essa não é a primeira vez que a popstar realiza um show no Brasil, mas sem dúvida é o mais aguardado e comentado de todas as temporadas que a famosa passou por aqui.

O show de Madonna está movimentando a economia e sobre tudo o setor hoteleiro, que está com lotação máxima de hóspedes que vêm do Brasil e do mundo para acompanhar a despedida da turnê The Celebration Tour