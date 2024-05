Após anunciarem término, Lucas Souza e Jaqueline Grohalski deixam de se seguir

Lucas Souza e Jaqueline Grupo não formam mais um casal, mas disso todo mundo já sabe.

Agora, o que descobrimos é que a relação dos dois famosos não terminou tão bem assim quanto eles disseram.

Recentemente, Jaque, que venceu a última edição do reality até saiu em defesa do ex-namorado, quando Nego Di tentou fazer uma piada de mal gosto, com o fato de Lucas ter assumido a bissexual e chamou o humorista de homofóbico e preconceituoso.

Depois disso, internautas perceberam que os dois pararam de se seguir no Instagram e também apagaram as fotos da época em que ainda eram um casal.