Marido de Claudia Leite nega gravidez da cantora

Depois que Claudia Leite teve que deixar o palco passar pressas durante uma apresentação na noite de quinta-feira em Búzios, boatos de que a cantora poderia estar grávida começaram a correr nas redes sociais.

Em conversa com o Jornalista Léo Dias, do programa Fofocalizando no SBT, Marcio esclareceu o assunto.

Segundo o marido da artista, o contratempo enfrentado pela famosa, que teve que deixar o palco às pressas logo assim que começou o show e ficou mais de trinta minutos fora, antes de retornar à apresentação não tem nada a ver com gravidez. O empresário informou que Claudia Leite teria se sentido mal com o cheiro dos fogos de artifício e negou também que a famosa tenha tido um piriri durante a apresentação.