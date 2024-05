Davi diz que as mulheres estão iguais ao Mercado Livre: ‘facinho’

Davi Brito, campeão do BBB 24, concedeu mais uma entrevista polêmica na noite de sexta-feira.

O vencedor do BBB foi até o PodPah, podcast e depois reafirmar que está solteiro ao ser flagrado em companhia de duas mulheres na última semana, acabou levantando uma polêmica pela forma de falar sobre o assédio que vem sentido pelas mulheres através das redes sociais.

“Mano, estou solteiro, a galera está chegando tipo Mercado Livre, expuseram 21… Minha nossa, 21 anos de idade, você é um bebê, então venha ver o Bebê.

O corte logo ganhou as redes sociais e a fala do milionário ganhou repercussão negativa ao comparar mulheres com mercadorias.